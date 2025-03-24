Стали известны имена трёх звезд минувшей игровой недели НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала имена трёх звёзд прошедшей игровой недели регулярного чемпионата.

Лучшим игроком минувшей недели стал голкипер «Миннесоты Уайлд» Филип Густавссон, который одержал три победы в трёх матчах. Также вратарь оформил один шат-аут и отразил 82 из 84 бросков по своим воротам.

Второй звездой недели стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел, набравший 7 (2+5) очков в трёх встречах, в каждой из которых команда одержала победу.

Третье место досталось форварду «Сент-Луис Блюз» Дилану Холлоуэю, который набрал 7 (1+6) очков в четырёх матчах, во всех из них команда победила.