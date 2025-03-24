Форвард «Сан-Хосе» Гущин признан лучшим игроком недели в АХЛ

Российский форвард системы «Сан-Хосе Шаркс» Данил Гущин, выступающий за фарм-клуб «Барракуда Шаркс» в АХЛ, был признан лучшим игроком недели в лиге. Об этом сообщается на официальном сайте АХЛ.

23-летний нападающий набрал 7 (4+3) очков в трёх матчах АХЛ на прошедшей неделе. Всего в текущем сезоне в активе Гущина 42 (25+17) очка в 45 встречах АХЛ.

В списке бомбардиров команды форвард занимает четвёртую строчку, в списке снайперов – вторую, уступая только Эндрю Потуральски, на счету которого 30 голов.

«Сан-Хосе Шаркс» выбрал нападающего под 76-м номером в третьем раунде драфта НХЛ в 2020 году. Всего в АХЛ Гущин провёл 171 игру, в которой набрал 141 очко.