К. Сафронов — о Джоше Ливо: чтобы забить 49 голов, нужно быть крутым мастером

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов высказался о результативности канадского нападающего «Салавата Юлаева» Джоша Ливо, который стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025.

«Ливо — мастер высокого уровня. Мне очень интересно было за ним наблюдать, когда «Салават Юлаев» приезжал в Санкт-Петербург и играл со СКА. Я как раз на том матче был, тоже смотрел за ним пристально. Интересно, что игроки, так сказать, не будучи топовыми в НХЛ, приезжают и раскрываются.

Всё-таки некоторым ребятам европейский хоккей больше подходит, где немножко побольше площадка, где-то поменьше силовой борьбы, и ребята с таким мастерством раскрываются. 49 голов забить — это, конечно, нужно быть крутым мастером. Ещё и в 31 год. Это круто», — приводит слова Сафронова Vprognoze.ru.

Канадский форвард набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах и установил новый снайперский рекорд за один регулярный чемпионат (49).