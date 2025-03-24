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Тренер «Северстали» Козырев — о серии со «Спартаком»: мы хотим показать свою лучшую игру

Тренер «Северстали» Козырев — о серии со «Спартаком»: мы хотим показать свою лучшую игру
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал предстоящую серию плей-офф первого раунда со «Спартаком».

«Спартак» — хороший соперник, и мы хотим показать свою лучшую игру. Будем играть на победу, приложим все силы. Модель игры? Да, мы не отходим от неё, всегда стараемся действовать первым номером, и в этих матчах будем стараться комбинировать, играть за счёт контроля шайбы.

Как побеждать? Нужно лишать соперника пространства, контролировать шайбу, реализация здесь тоже большой момент. И там есть игроки с хорошими навыками, и могут такие моменты реализовывать, и у нас есть такие игроки. Кто будет поудачливее, тот и победит», — цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» завершила регулярный чемпионат КХЛ на шестом месте в Западной конференции, набрав 83 очка. «Спартак» занял третье место на Западе, заработав 87 очков. Серия между командами стартует среду, 26 марта, в Москве.

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