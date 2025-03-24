Форвард «Трактора» Коростелёв рассказал о настрое команды на плей-офф

Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв рассказал о настрое команды на предстоящую серию первого раунда плей-офф с «Адмиралом».

«Плей-офф важен для любого игрока в лиге. Поэтому максимально готовимся и максимально настраиваемся. Ребята в предвкушении, самое интересное начинается. Мы пытаемся далеко вперёд не заглядывать, а готовиться каждый день.

Наши болельщики хотят победы — 100%. И мы очень хотим. Но это большой и длинный путь, вперёд загадывать нельзя. Нужно именно к первым матчам подойти в оптимальной форме», — приводит слова Коростелёва «РБ Спорт».

«Трактор» завершил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 96 очков. «Адмирал» занял восьмое место на Востоке, заработав 69 очков. Серия между командами стартует 27 марта в Челябинске.