Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 24 марта 2025 года
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Сегодня, 24 марта, прошли четыре встречи плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 марта 2025, понедельник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
1 : 2
Магнитка
Магнитогорск
0:1 Зимин (Рыбин) – 00:52 (5x5) 0:2 Галенюк (Котков, Сиряцкий) – 03:56 (5x5) 1:2 Минеев (Вихарев, Казаков) – 59:38 (6x5)
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 марта 2025, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
2 : 4
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Кабуш – 11:21 (5x5) 0:2 Барабанов (Яруллин, Зеленов) – 39:17 (3x3) 1:2 Подкорытов (Кошурников, Горшков) – 45:40 (5x5) 1:3 Осипов (Зеленов) – 50:08 (5x5) 2:3 Баранов (Бобылёв) – 54:57 (5x5) 2:4 Кабуш – 58:28 (5x5)
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Окончен
3 : 2
Зауралье
Курган
0:1 Кожемякин (Комаристый, Ширяев) – 05:53 (5x5) 1:1 Пивчулин (Ефремов) – 13:41 (5x5) 1:2 Ширяев (Пожидаев, Болтанов) – 15:50 (5x5) 2:2 Овчинников (Чезганов) – 25:32 (5x5) 3:2 Чезганов (Кровяков, Иванов) – 55:26 (5x4)
ВХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
24 марта 2025, понедельник. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
1 : 5
Звезда
Москва
0:1 Прохоров (Брютов, Малышев) – 09:07 (5x5) 0:2 Малышев (Шалышкин) – 13:10 (5x5) 0:3 Дронык (Сулев) – 13:53 (5x5) 1:3 Чесноков (Уткин) – 33:57 (5x5) 1:4 Чуркин – 47:15 (5x5) 1:5 Прохоров (Кузьминов, Брютов) – 56:07 (5x4)
Все пары 1/8 финала:
1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. «Магнитка» (Магнитогорск).
2. «Динамо» (Санкт-Петербург) — 15. «Буран» (Воронеж).
3. «Рубин» (Тюмень) — 14. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург).
4. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 13. ХК «Норильск» (Норильск).
5. «Химик» (Воскресенск) — 12. «Зауралье» (Курган).
6. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 11. «Рязань-ВДВ» (Рязань).
7. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 10. «Звезда» (Москва).
8. «Челмет» (Челябинск) — 9. «Молот» (Пермь).
Комментарии
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