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Ги Буше высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки

Ги Буше высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки
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Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше высказался о погоне форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за снайперским рекордом легендарного Уэйна Гретцки.

«Я верю в него, это большое достижение. Гретцки всегда был моим кумиром, кумиром многих канадцев и хоккейных фанатов. Честно, не думал, что на моем веку кто‑то сможет приблизиться к его достижению. Но да, Овечкин побьёт рекорд в этом году, верю в это.

Рекорды бьются, приходят новые поколения игроков, новые звёзды. Овечкин, безусловно, один из их числа. Его достижение — это не только для россиян, он всегда был большой фигурой в мировом хоккее. День, когда рекорд падет, скоро настанет. И это повод сказать, что наш вид спорта продолжает развиваться. Честно, не знаю, когда это будет, можно ведь забросить четыре шайбы в одном матче. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее», — сказал Буше в эфире «Матч ТВ».

На данный момент 39-летний Александр Овечкин забил 888 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ему остаётся забросить шесть шайб, чтобы повторить рекорд Гретцки.

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