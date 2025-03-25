Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Строум рассказал о забавной традиции Овечкина во время его погони за рекордом Гретцки

Строум рассказал о забавной традиции Овечкина во время его погони за рекордом Гретцки
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал о забавном поведении россиянина Александра Овечкина, который ведёт погоню за рекордом Уэйна Гретцки.

«Он забирает практически всё после каждого гола, особенно сейчас, и хранит у себя, в своём музее или где-то ещё. Мы точно не знаем, что он с этим делает. Наверное, однажды узнаем. Но он собирает все свои джерси. Если ты отдал голевую передачу, то должен подписать его джерси. Он сохраняет всё», — приводит слова Строума Russian Machine Never Breaks.

На счету Александра Овечкина 888 заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ, снайперский рекорд Гретцки составляет 894 гола.

Материалы по теме
Овечкин — мастер на все руки! Отдал две шикарные передачи, а в конце матча чудом не забил
Видео
Овечкин — мастер на все руки! Отдал две шикарные передачи, а в конце матча чудом не забил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android