Строум рассказал о забавной традиции Овечкина во время его погони за рекордом Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал о забавном поведении россиянина Александра Овечкина, который ведёт погоню за рекордом Уэйна Гретцки.

«Он забирает практически всё после каждого гола, особенно сейчас, и хранит у себя, в своём музее или где-то ещё. Мы точно не знаем, что он с этим делает. Наверное, однажды узнаем. Но он собирает все свои джерси. Если ты отдал голевую передачу, то должен подписать его джерси. Он сохраняет всё», — приводит слова Строума Russian Machine Never Breaks.

На счету Александра Овечкина 888 заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ, снайперский рекорд Гретцки составляет 894 гола.