Ги Буше оценил идею проведения матчей между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше прокомментировал возможный хоккейный матч между российскими и американскими игроками КХЛ и НХЛ.

«Думаю, это замечательная идея. Я поработал в НХЛ, был три года в Швейцарии, ещё я тренировал сборную Канады на Кубке Шпенглера, мы играли с командами КХЛ.

Будучи тренером команды НХЛ, дважды был участником выставочных матчей в Швеции. Это здорово, когда тебя уводят за пределы обычной жизни. НХЛ показывает себя в других странах. Это круто для фанатов по всему миру, а также отличный опыт для нас, тренеров и игроков, ведь это возможность увидеть что‑то новое, другую среду. Так что я на 100% поддерживаю эту идею, в КХЛ достаточно классных игроков», — сказал Буше в эфире «Матч ТВ».

Напомним, во вторник, 18 марта, во время телефонных переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа обсуждался вопрос о проведении матча между игроками КХЛ и НХЛ.