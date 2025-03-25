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Строум – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: думаю, всё станет ещё безумнее

Строум – о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: думаю, всё станет ещё безумнее
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум рассказал об атмосфере вокруг погони россиянина Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Это невероятно, и, думаю, всё станет ещё безумнее. Наши болельщики скандируют «Ови» за три минуты до конца матча, надеясь, что соперник снимет вратаря. Атмосфера на арене просто сумасшедшая. Мы были в Сан-Хосе, и, кажется, половина стадиона встала, когда он забил. Люди хотят видеть его голы. Он забил в на арене «Нью-Йорк Рейнджерс», и весь стадион скандировал фамилию Овечкина – такие вещи просто не происходят обычно, но сейчас это случается, и круто быть частью этого», — приводит слова Строума Russian Machine Never Breaks.

На счету Александра Овечкина 888 заброшенных шайб в регулярных сезонах НХЛ, снайперский рекорд Гретцки составляет 894 гола.

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