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28 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения по буллитам в матче с «Коламбусом»

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором со счётом 4:3 в серии послематчевых бросков одержали гости.

В составе «Айлендерс» голами отметились шведский форвард Пьер Энгвалль, американские нападающие Кайл Палмьери и Андерс Ли. У российского голкипера Ильи Сорокина 28 сейвов.

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились канадские форварды Адам Фантилли, на счету которого также победный буллит, и Бун Дженнер. Также на счету российского нападающего Кирилла Марченко гол. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

«Айлендерс» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 27 марта. «Коламбус» дома также встретится с «Ванкувер Кэнакс», но 29 марта