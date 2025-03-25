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28 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения по буллитам в матче с «Коламбусом»

28 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения по буллитам в матче с «Коламбусом»
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В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором со счётом 4:3 в серии послематчевых бросков одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Энгвалль (Боквист, Деанджело) – 13:16     2:0 Палмьери (Хорват, Пулок) – 18:41     2:1 Фантилли (Фаббро, Мерзликин) – 25:31     2:2 Дженнер (Монахан) – 37:13 (sh)     3:2 Ли – 39:12     3:3 Марченко (Проворов, Монахан) – 52:56     3:4 Фантилли – 65:00    

В составе «Айлендерс» голами отметились шведский форвард Пьер Энгвалль, американские нападающие Кайл Палмьери и Андерс Ли. У российского голкипера Ильи Сорокина 28 сейвов.

В составе «Коламбуса» заброшенными шайбами отметились канадские форварды Адам Фантилли, на счету которого также победный буллит, и Бун Дженнер. Также на счету российского нападающего Кирилла Марченко гол. Российский защитник Иван Проворов отметился результативной передачей.

«Айлендерс» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 27 марта. «Коламбус» дома также встретится с «Ванкувер Кэнакс», но 29 марта

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