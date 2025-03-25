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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 25 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 25 марта
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Сегодня, 25 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Зутер (Петтерссон) – 10:09     1:1 Майер (Мерсер, Братт) – 30:24 (pp)     2:1 Майер (Диллон, Хишир) – 51:02     2:2 Леккеримяки (Форборт, Оман) – 51:47     3:2 Хаула (Дюмулен) – 53:25     3:3 Зутер (Дебраск, Хьюз) – 59:24     3:4 Леккеримяки – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Энгвалль (Боквист, Деанджело) – 13:16     2:0 Палмьери (Хорват, Пулок) – 18:41     2:1 Фантилли (Фаббро, Мерзликин) – 25:31     2:2 Дженнер (Монахан) – 37:13 (sh)     3:2 Ли (Райлли, Боквист) – 39:12     3:3 Марченко (Проворов, Монахан) – 52:56     3:4 Фантилли – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Джонстон (Харли, Хинц) – 35:01 (pp)     2:0 Дюшейн (Гранлунд, Бенн) – 35:59     3:0 Марчмент (Хинц, Рантанен) – 59:17    
НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
1 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Гюнтер (Келлер, Кули) – 03:46 (pp)     1:1 Сёдерблом (Тарасенко) – 05:08     1:2 Каспер (Дебринкэт, Эдвинссон) – 21:34     1:3 Уотсон (Эдвинссон) – 49:51     1:4 Дебринкэт (Кейн) – 57:06     1:5 Мотт (Смит) – 58:32    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 102 очка после 70 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 100 очками после 71 сыгранного матча.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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