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Кирилл Марченко — третий игрок «Коламбуса» по скорости достижения 70 голов в истории клуба

Кирилл Марченко — третий игрок «Коламбуса» по скорости достижения 70 голов в истории клуба
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко в игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Марченко забил свой 70-й гол за «Коламбус» в карьере и стал третьим хоккеистов по скорости достижения данного показателя. На это у форварда ушло 204 игры. Быстрее Кирилла в истории «Блю Джекетс» забивали: Рик Нэш (172) и Джефф Сандерсон (188).

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором со счётом 4:3 в серии послематчевых бросков одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 марта 2025, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Энгвалль (Боквист, Деанджело) – 13:16     2:0 Палмьери (Хорват, Пулок) – 18:41     2:1 Фантилли (Фаббро, Мерзликин) – 25:31     2:2 Дженнер (Монахан) – 37:13 (sh)     3:2 Ли (Райлли, Боквист) – 39:12     3:3 Марченко (Проворов, Монахан) – 52:56     3:4 Фантилли – 65:00    
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