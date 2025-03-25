Кирилл Марченко — третий игрок «Коламбуса» по скорости достижения 70 голов в истории клуба

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко в игре регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Марченко забил свой 70-й гол за «Коламбус» в карьере и стал третьим хоккеистов по скорости достижения данного показателя. На это у форварда ушло 204 игры. Быстрее Кирилла в истории «Блю Джекетс» забивали: Рик Нэш (172) и Джефф Сандерсон (188).

В ночь с 24 на 25 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Коламбус Блю Джекетс», победу в котором со счётом 4:3 в серии послематчевых бросков одержали гости.