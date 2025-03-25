«Настоящий источник энергии для «Вашингтона». Защитник «Виннипега» — о погоне Овечкина

Защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в преддверии очного матча команд.

«Я уверен, что для них это [погоня] настоящий источник энергии. Алекс собирается побить рекорд по голам, и это очень захватывающе для „Вашингтона“. Держу пари, это совсем не отвлекает. Мы сделаем всё возможное, чтобы не дать ему побить этот рекорд завтра, но у них очень впечатляющий сезон, и у Ови тоже потрясающий год», — приводит слова Моррисси сайт НХЛ.

Встреча «Виннипега» и «Вашингтона» состоится в ночь на 26 марта и начнётся в 3:00 мск.