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«Настоящий источник энергии для «Вашингтона». Защитник «Виннипега» — о погоне Овечкина

«Настоящий источник энергии для «Вашингтона». Защитник «Виннипега» — о погоне Овечкина
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Защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине и его погоне за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ в преддверии очного матча команд.

«Я уверен, что для них это [погоня] настоящий источник энергии. Алекс собирается побить рекорд по голам, и это очень захватывающе для „Вашингтона“. Держу пари, это совсем не отвлекает. Мы сделаем всё возможное, чтобы не дать ему побить этот рекорд завтра, но у них очень впечатляющий сезон, и у Ови тоже потрясающий год», — приводит слова Моррисси сайт НХЛ.

Встреча «Виннипега» и «Вашингтона» состоится в ночь на 26 марта и начнётся в 3:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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