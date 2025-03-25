Макдэвид и Драйзайтль не сыграют за «Эдмонтон» на текущей неделе

Нападающие «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль из-за травм не примут участия в матчах канадского клуба на текущей неделе, сообщает официальный сайт НХЛ со ссылкой на главного тренера команды Криса Ноблоха.

«Они пробудут вне игры ещё некоторое время. Нам предстоит выступать без них минимум пару матчей. Их отсутствие — шанс для других ребят найти свою игру и выйти на новый уровень. Надеюсь, это поможет им обрести уверенность», — заявил Ноблох.

Напомним, Коннор Макдэвид получил травму нижней части тела и не смог доиграть встречу с «Виннипег Джетс». Леон Драйзайтль пропускал матч с «Джетс» из-за повреждения. На счету Макдэвида 90 (26+64) очков в 63 играх в текущем сезоне. Драйзайтль заработал 101 (49+52) очко в 68 матчах.