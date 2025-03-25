«Чертовски крутая карьера». Бывший вратарь НХЛ — об Александре Овечкине

Бывший вратарь клубов НХЛ Уэйд Флаэрти, которому Уэйн Гретцки забил свой последний, 894-й гол в лиге, высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом легендарного канадского экс-хоккеиста по голам в НХЛ.

«Я своего рода ответ в викторинах. «Эй, ты был последним вратарём, которому забивал Уэйн Гретцки», и это своего рода шутка, подколка. Но в конце концов это довольно круто.

Никогда и подумать не мог, что кто-то сможет превзойти Гретцки по количеству голов в НХЛ. Я давно в игре, и то, что сделал Гретцки, весьма впечатляет. А теперь на подходе Ови, и это тоже впечатляет. Чертовски крутая карьера», — приводит слова Флаэрти сайт НХЛ.