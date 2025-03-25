Кожевников: Трамп, вероятно, захочет увидеть Овечкина в играх между НХЛ и КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что среди российских игроков в матче НХЛ и КХЛ с американскими хоккеистами должен присутствовать капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Если будут играть сборные игроков НХЛ и КХЛ, то нам, откровенно говоря, придётся тяжело. При всём уважении к нашему российскому хоккею, надо сказать прямо: мы — поставщики талантов в команды НХЛ, ведь все сильнейшие играют там.

А если за нашу сборную сыграют наши хоккеисты из клубов НХЛ, то почему нет? Трамп ведь вроде бы очень хорошо относится к Александру Овечкину и, наверное, захочет его увидеть в этих матчах. Поэтому, скорее всего, за нашу сборную будут выступать хоккеисты из НХЛ, которые хорошо известны в США. Кто может возглавить нашу сборную? Я думаю, что это решит руководство КХЛ, оно знает, кого из специалистов поставить. И Федерация хоккея России это согласует», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, во вторник, 18 марта, во время телефонных переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа обсуждался вопрос о проведении матча между игроками КХЛ и НХЛ.