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Регулярный сезон-2024/2025 КХЛ — четвёртый по результативности в истории лиги

Регулярный сезон-2024/2025 КХЛ — четвёртый по результативности в истории лиги
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Континентальная хоккейная лига представила данные о результативности завершившегося регулярного сезона-2024/2025.

Результативность регулярного чемпионата составила 5,48 шайбы за игру, что стало четвёртым показателем в истории КХЛ. Первые три места держат за собой первые три сезона, а лучшим остаётся сезон-2010/2011 — 5,57 шайб. Всего было заброшено 4282 шайбы.

Фото: КХЛ

Ранее стало известно, что Континентальная хоккейная лига заняла второе место среди самых популярных спортивных соревнований в России в 2024 году. В топ-10 самых интересующих зрителей спортивных лиг вошли две хоккейные лиги. КХЛ заняла второе место, НХЛ стала шестой.

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