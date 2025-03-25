Владимир Плющев ответил на вопрос о фаворите пары Кубка Гагарина «Динамо» — СКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев ответил на вопрос о фаворите пары Кубка Гагарина — 2025 между московским «Динамо» и СКА.

«Я бы не сказал, что в этой паре есть ярко выраженный фаворит, даже несмотря на то, что «Динамо» — вторая команда Запада, а СКА — седьмая. По набранным очкам команды до конца шли почти ноздря в ноздрю, ни одна из них не избежала как провала, так и подъёма по ходу регулярного чемпионата. Поэтому ни у кого нет явного преимущества — наверное, за счёт домашней площадки чуть-чуть выгоднее смотреться будет «Динамо», но опять же, это совсем незначительный фактор. Всё будет решать то, как команды подготовятся друг к другу, смогут ли воспользоваться слабыми сторонами», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

«Динамо» на Западе заняло второе место по итогам регулярки, СКА — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.