Трёхкратный обладатель КГ объяснил, почему «Авангард» — не фаворит в серии с «Металлургом»

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина, экс-тренер ЦСКА Равиль Якубов считает, что в серии плей-офф КХЛ «Металлург» — «Авангард» нет явного фаворита.

— «Авангард», даже не имея преимущества своего поля, — фаворит?

— Он не может быть фаворитом хотя бы потому, что именно «Магнитка» — действующий обладатель Кубка Гагарина. Чемпионский опыт — большой фактор, мы в этом убеждались и в ЦСКА. Плюс «Металлург» исправил все проблемы старта и в общем-то накатил на финиш чемпионата. Таким образом, встречаются две команды на пике своей формы. Тут без фаворитов. С вероятностью семи матчей, — цитирует Якубова Russia-Hockey.

«Металлург» на Востоке занял третье место по итогам регулярки, «Авангард» — шестое. Матчи серии состоятся 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля.

* если потребуется.