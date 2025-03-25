«У нас два вратаря». Кудашов ответил на вопрос, сыграет ли Подъяпольский в серии со СКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, сыграет ли голкипер Владислав Подъяпольский в серии Кубка Гагарина со СКА.

— Настроение такое, что наконец-то настал плей-офф, весь год мы к этому шли. Все здоровы. Без исключения. Наконец-то. Все могут сыграть в любой момент.

– Что с Подъяпольским?

– Он здоров.

– Он сыграет в первом матче?

– Сейчас вы всё увидите. По вратарю я сейчас даже говорить не буду, кто начнёт серию. Но у нас два вратаря, а Ярославлев сегодня играет за «Динамо» (Санкт-Петербург).

– Просто считалось, что Владислав сыграет в Череповце.

– Не сыграл, но он готов, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.