Кудашов: СКА у нас — обособленная команда. Обыграв их в сезоне — приобретаешь уверенность

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о предстоящем сопернике по первому раунду плей-офф КХЛ — СКА.

«Что можно сказать о СКА? Понятно, что это сильный соперник, который перед началом сезона был фаворитом чемпионата. Я не думаю, что она куда-то растратила свои амбиции, своё мастерство, свою цель и вообще своё состояние. У них ничего не поменялось. Они всё так же хотят выиграть и обладают сильными исполнителями, опытными и умеющими побеждать. Очень сильная команда.

В плей-офф нельзя говорить о какой-то дополнительной мотивации. Если бы мы играли против последней команды… Ну я здесь утрирую. Но плей-офф — это уже априори особенное соревнование. И тут никакая дополнительная мотивация не нужна.

Пять побед над СКА в регулярном чемпионате ничего не значат. Но они немного дают уверенность. Всё-таки надо понимать, что СКА у нас — это обособленная команда. И к ней относятся по-разному. Обыграв их в сезоне, ты приобретаешь уверенность», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Матчи серии «Динамо» и СКА состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.