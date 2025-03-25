«Мы делаем на этом акцент». Кудашов — о том, справятся ли иностранцы «Динамо» с эмоциями

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос про эмоции игроков бело-голубых в серии плей-офф со СКА.

— В регулярном чемпионате игроки «Динамо» зачастую грешили ненужными удалениями. Особенно ваши канадцы не всегда сдерживали свои эмоции. В серии со СКА количество стычек будет зашкаливать. Есть ли у вас уверенность, что ваши легионеры смогут направить свои эмоции в нужное русло, и мы не увидим повторения истории, которая случилась недавно?

— Уверенности не может быть ни у кого, потому что это жизнь. Эмоции все люди контролируют по-разному. Бóльшая часть нашей команды — это взрослые и опытные игроки, которые умеют с ними бороться. И мы делаем на этом акцент, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.