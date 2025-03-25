Кудашов пошутил на тему взаимодействия своего помощника с первым номером СКА на плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов пошутил на тему взаимодействия своего помощника Артёма Яцкевича и голкипером СКА Егором Заврагиным.

— В прошлом сезоне после серии с «Трактором» вы рассказывали, что остались разочарованы тем, как ваши игроки блокировали броски, и что это стало одним из факторов, приведших к поражению. Что сейчас?

— Понимаете, там нам было тяжело. Когда вы постоянно владеете шайбой, а с «Трактором» у нас было большое владение, то тяжело блокировать броски, потому что шайба находится у тебя. И они действительно переблокировали нас в этом компоненте. Но, естественно, блокировка бросков, самоотдача и самоотверженность — это ключевые слова для плей-офф.

— Первым номером СКА в плей-офф будет молодой Егор Заврагин. Это вратарь, который прекрасно известен вашему помощнику по тренерскому штабу Артёму Яцкевичу. Ждёте от него особого разбора?

— Разбор проводится по любому вратарю. А какой-то особенный… Знаете, а что особенного тут можно добавить? Вот игрок выходит с шайбой на ворота, и надо сказать ему, в какой угол бросить? (Улыбается.) И то, если соперник позволит. Это просто какие-то дежурные слова.

Единственное, что тут можно сделать, – так это надо направить нашего тренера к нему и провести индивидуальную работу (смеётся). А разобрать соперника может любой тренер. Другое дело, как выполнят игроки, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.