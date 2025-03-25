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Главный тренер «Динамо» рассказал про отмену штрафов в команде перед стартом плей-офф КХЛ

Главный тренер «Динамо» рассказал про отмену штрафов в команде перед стартом плей-офф КХЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал про отмену штрафов в команде перед стартом Кубка Гагарина.

— У нас не было никаких разговоров с судьями перед стартом плей-офф. Но я думаю, что мы много раз с ними общались. Тяжело на самом деле проводить параллель. Понимаете, там же даже разные бригады судят по-разному — в одной игре могут выбрать одну линию, в следующей совсем другую. Думаю, мы посмотрим, как они начнут судить, поймём, гонят ли они за всё или дают играть, и тогда будем стараться подстроиться под них.

— Вы штраф-то заплатили?
— А вы знаете, у нас накануне отменили штрафы в команде. Поэтому, если честно, пока не платил.

— Вы отменили?
— Нет. В том-то и дело, что не я отменил. Я вводил штрафы, но всё это дело контролировали игроки (улыбается).

— Просто странно — как только вы получили штраф, так сразу отменили.
— Если надо — заплачу. Поговорите с игроками об этом (смеётся), — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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