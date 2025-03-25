Кудашов: Овечкин занят в НХЛ своими делами. Пускай страну радует

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, обратился ли российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» и воспитанник московского клуба Александр Овечкин к бело-голубым перед стартом серии Кубка Гагарина — 2025 со СКА.

— Банальный вопрос, но нам для заголовка нужно — Овечкин дал напутствие команде перед стартом плей-офф?

— Нет. Мы не созванивались. Он там занят своими делами. Пускай страну радует, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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Напомним, «Динамо» на Западе заняло второе место по итогам регулярки, СКА — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.