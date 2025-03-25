Рыбин — о СКА: то, что пропустили много, — в плей-офф это уже никому не важно

Бывший нападающий сборной России Максим Рыбин поделился ожиданиями от игры СКА в Кубке Гагарина — 2025.

«В этом году у СКА достаточно большая череда травм. Только один Кузнецов пропустил около половины сезона. Плотников, основная фигура команды, сейчас тоже на больничном. Толчинский нос себе повредил. Один вышел, другой травмировался.

То, что пропустили много, — в плей-офф это уже никому не важно. СКА играет в открытый хоккей. Они сами выступают и другим дают, по такому принципу действуют. Это уже выбор тренерского штаба. Здесь уже как играют, так играют. А пропуск шайб связан, опять же, с травмами. Плешков травмировался дважды за сезон. Сейчас Заврагин, я так понимаю, будет номер один, Мойсевич будет ему помогать. Ребята пока молодые, но они наберутся опыта и тогда будут действительно непробиваемы», — цитирует Рыбина «Советский спорт».

В первом раунде СКА встретится с московским «Динамо», которое на Западе заняло второе место по итогам регулярки, армейцы — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.