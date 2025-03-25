Капитан «Автомобилиста» прокомментировал грядущее начало плей-офф

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев прокомментировал грядущее начало плей-офф для клуба. Уральский клуб в первом раунде сыграет с «Ак Барсом».

«Эмоции положительные, начинается самое интересное, готовились к этому всё лето, весь сезон. Долго ждали этого, сезон пролетел быстро, как обычно, мы готовы, с хорошим настроением. Хорошо, что выиграли встречи в концовке, показали правильные матчи с учётом соблюдения тактики, особенно последняя игра. Хорошо, что с Питером вытащили, эмоционально было, нам это всё поможет. На тренировках разобрали видео, посмотрели соперника, отрабатывали какие-то тактические моменты», — передаёт слова Голышева корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.