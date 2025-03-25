Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал подготовку команды к серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал подготовку команды к серии плей-офф с «Ак Барсом».

«Начинается, так сказать, изюминка на торте, самые интересные матчи для нас и зрителей. Подходим к плей-офф с положительными эмоциями, последние игры это показали, ребята восстанавливались после болезней и травм. Надеюсь, что подойдут к этим матчам в хорошей физической форме. Каждую линию соперника разбираем, понимаем, что должны делать в той или иной ситуации. На первое место выйдет игра в неравных составах, как большинство, так и меньшинство. Знаем, что у «Ак Барса» очень сильное меньшинство, на первом месте в регулярном сезоне шли», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.