Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал подготовку команды к серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал подготовку команды к серии с «Ак Барсом»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал подготовку команды к серии плей-офф с «Ак Барсом».

«Начинается, так сказать, изюминка на торте, самые интересные матчи для нас и зрителей. Подходим к плей-офф с положительными эмоциями, последние игры это показали, ребята восстанавливались после болезней и травм. Надеюсь, что подойдут к этим матчам в хорошей физической форме. Каждую линию соперника разбираем, понимаем, что должны делать в той или иной ситуации. На первое место выйдет игра в неравных составах, как большинство, так и меньшинство. Знаем, что у «Ак Барса» очень сильное меньшинство, на первом месте в регулярном сезоне шли», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Капитан «Автомобилиста» прокомментировал грядущее начало плей-офф
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android