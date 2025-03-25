Заварухин: есть понимание, кто будет первым номером команды, увидите в стартовом листе

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на вопрос о первом номере в воротах уральского клуба в серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

— Восстановилась ли команда на 100% после недомогания двухнедельной давности?

— Игры покажут, в каком состоянии команда. Желаем и верим, что ребята подойдут в боевой форме, восстановятся после повреждений, недомоганий.

— Насколько хорошо игроки адаптировались к условиям новой арены?

— Не бывает такого, что по щелчку привыкают. Нужно время, оно у нас было. Надеемся, что с каждой игрой будем чувствовать себя более уверенно.

— Есть ли понимание, кто будет стартовым вратарём в первом матче?

— Есть. Не буду раскрывать секрет, вы сами увидите в стартовом листе, но мы с тренером по вратарям уже определились.

— Чувствуете ли стилистические различия между этим «Ак Барсом» и прошлогодним?

— Они есть, это видят и зрители, и специалисты. Есть нюансы, над которыми работали отдельно.

— Кого из лидеров соперника можете выделить отдельно?

— В этом году здорово прогрессирует защитник Лямкин, Галимов показал свой лучший сезон. Но это очень мастеровитая команда, есть и Яшкин, и Петан, от любого можно ждать угрозы, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.