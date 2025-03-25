Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Заварухин: есть понимание, кто будет первым номером команды, увидите в стартовом листе

Заварухин: есть понимание, кто будет первым номером команды, увидите в стартовом листе
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин ответил на вопрос о первом номере в воротах уральского клуба в серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

— Восстановилась ли команда на 100% после недомогания двухнедельной давности?
— Игры покажут, в каком состоянии команда. Желаем и верим, что ребята подойдут в боевой форме, восстановятся после повреждений, недомоганий.

— Насколько хорошо игроки адаптировались к условиям новой арены?
— Не бывает такого, что по щелчку привыкают. Нужно время, оно у нас было. Надеемся, что с каждой игрой будем чувствовать себя более уверенно.

— Есть ли понимание, кто будет стартовым вратарём в первом матче?
— Есть. Не буду раскрывать секрет, вы сами увидите в стартовом листе, но мы с тренером по вратарям уже определились.

— Чувствуете ли стилистические различия между этим «Ак Барсом» и прошлогодним?
— Они есть, это видят и зрители, и специалисты. Есть нюансы, над которыми работали отдельно.

— Кого из лидеров соперника можете выделить отдельно?
— В этом году здорово прогрессирует защитник Лямкин, Галимов показал свой лучший сезон. Но это очень мастеровитая команда, есть и Яшкин, и Петан, от любого можно ждать угрозы, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал подготовку команды к серии с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android