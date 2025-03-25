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КХЛ назвала лучших хоккеистов марта

КХЛ назвала лучших хоккеистов марта
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Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов марта в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Даниил Исаев («Локомотив»), одержавший четыре победы в шести матчах месяца, в одной из игр его команда уступила в серии бросков.

Лучшим защитником признан Робин Пресс («Металлург»), набравший 7 (3+4) очков в шести матчах месяца.

Лучшим нападающим признан Джош Ливо («Салават Юлаев»), набравший 13 (7+6) очков в восьми матчах месяца с показателем полезности «+4».

Лучшим новичком признан нападающий Никита Хоружев («Нефтехимик»), набравший 6 (3+3) очков в девяти матчах месяца с показателем полезности «+4».

Фото: КХЛ

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