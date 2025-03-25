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Гендиректор «Динамо»: выбирать соперника — самое гиблое дело. Боженька за это наказывает

Гендиректор «Динамо»: выбирать соперника — самое гиблое дело. Боженька за это наказывает
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА.

— У нас нет волнения перед стартом плей-офф. Думаю, наша команда хороша готова. Тренерский штаб знает свою работу. Мы все этого ждали и все готовились к началу плей-офф. Надеемся, что всё будет хорошо. Думаю, получится интересная серия как для вас, журналистов, так и для нас. Это самое главное.

— Перед последним матчем с «Северсталью» было много разговоров, что «Динамо» может выбрать себе соперника на первый раунд. С какими чувствами смотрели ту игру?
— Мы недавно с вами разговаривали, и я уже тогда говорил, что выбирать соперника — это самое гиблое дело. Как правило, боженька за это наказывает. Мы просто выходили и играли. Получилось так, как получилось. Уважаем соперника, уважаем СКА.

— А вы не думали, что СКА мог сам выбрать «Динамо»?
— Не думаю, что СКА мог каким-либо образом выбирать «Динамо». Этого просто не могло быть, потому что всё было в наших руках, — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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