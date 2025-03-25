Главный тренер «Салавата Юлаева» рассказал о подготовке к серии плей-офф с «Сибирью»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о подготовке к серии плей-офф КХЛ с «Сибирью».

— Не так много времени до начала плей-офф, но мы не очень давно играли с «Сибирью», так что кое-какие видеозаписи у нас остались.

— Какие сильные стороны у соперника можно отметить?

— Мастеровитые нападающие, хорошо обученные защитники, так что здорово обороняются и опасно контратакуют.

— Чего не стоит делать в матчах с «Сибирью»?

— Как с любой командой, есть определённые моменты, когда ты играешь в плей-офф. Ты должен действовать сконцентрировано, чётко и правильно.

— У «Сибири» лучшее большинство в лиге. Как этому противостоять?

— Будем работать над этим.

— Уже определились со стартовым вратарём на серию?

— Мы думаем об этом, у нас есть намётки.

— С «Сибирью» играли четыре матча в этом сезоне. Насколько это полезно для подготовки?

— Сейчас в принципе все матчи снимаются на видео, все нюансы можно собрать и разобрать. Но в плей-офф совсем другая игра, хоккеисты действуют по-другому, на первую роль выходят характер, дисциплина, игра на команду. Много нюансов, которые будут делать разницу, — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» на Востоке занял второе место по итогам регулярки, «Сибирь» — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.