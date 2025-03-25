Умер бывший тренер клубов КХЛ Андрей Мартемьянов

Бывший тренер «Амура», «Сибири» и «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов скончался на 62-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт». Причины смерти тренера не уточняются.

Карьеру главного тренера в КХЛ Андрей Мартемьянов начал в сезоне-2011/2012 в «Автомобилисте». Лучшим достижением в Кубке Гагарина стал сезон-2018/2019, где уральский клуб вышел в 1/4 финала.

Как игрок Андрей Мартемьянов становился чемпионом Европы среди юниоров (1981), чемпионом мира среди молодёжных команд (1983) и чемпионом зимней Универсиады (1989).

Последним местом работы Мартемьянова был хабаровский «Амур», который специалист покинул 28 октября 2024 года.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Андрея Мартемьянова.