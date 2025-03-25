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Трёхкратный чемпион мира: седьмое место СКА на Западе не удивило

Трёхкратный чемпион мира: седьмое место СКА на Западе не удивило
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал итоги регулярного сезона КХЛ для санкт-петербургского СКА.

«Удивило ли седьмое место СКА? Нет, не удивило. Я в начале сезона об этом говорил, что тяжело им будет. Команда поменялась там практически больше, чем на половину. Тяжело будет соблюсти баланс. Плюс ещё с вратарями там чехарда», — приводит слова Терещенко Vprognoze.

Напомним, в первом раунде СКА встретится с московским «Динамо», которое на Западе заняло второе место по итогам регулярки, армейцы — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.

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