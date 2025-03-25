Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гендиректор «Динамо» ответил, готов ли клуб к ведению информационной войны в серии со СКА

Гендиректор «Динамо» ответил, готов ли клуб к ведению информационной войны в серии со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос, готов ли клуб к ведению информационной войны в серии Кубка Гагарина со СКА.

— Накануне в некоторых телеграм-каналах пошёл разгон информации относительно возможного отъезда в НХЛ голкипера Максима Моторыгина. Сделали ли вы ему предложение и что думаете об этих слухах?
— Мы давно ведём переговоры с его агентом. Они продвигаются в позитивном ключе. Что касается этой информации, то мы же знаем, кто делает вбросы в телеграм-каналы. Это обычная практика. Реалии диктуют такую ситуацию. Ничего страшного в этом нет.

— Но вы готовы к ведению информационной войны, учитывая то, с каким соперником вы встречаетесь, потому что СКА очень хорошо умеет это делать?
— Наверное, это тяжело назвать информационной войной. У нас в клубе работают профессионалы, которые готовы дать адекватный ответ на любой вызов. Но мы надеемся, что у нас со СКА основная битва будет на ледовой площадке. Конечно, мы будем обращать внимание на то, что происходит вокруг да около. Но акцентироваться будем на льду, — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо»: выбирать соперника — самое гиблое дело. Боженька за это наказывает
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android