Гендиректор «Динамо» ответил, готов ли клуб к ведению информационной войны в серии со СКА

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос, готов ли клуб к ведению информационной войны в серии Кубка Гагарина со СКА.

— Накануне в некоторых телеграм-каналах пошёл разгон информации относительно возможного отъезда в НХЛ голкипера Максима Моторыгина. Сделали ли вы ему предложение и что думаете об этих слухах?

— Мы давно ведём переговоры с его агентом. Они продвигаются в позитивном ключе. Что касается этой информации, то мы же знаем, кто делает вбросы в телеграм-каналы. Это обычная практика. Реалии диктуют такую ситуацию. Ничего страшного в этом нет.

— Но вы готовы к ведению информационной войны, учитывая то, с каким соперником вы встречаетесь, потому что СКА очень хорошо умеет это делать?

— Наверное, это тяжело назвать информационной войной. У нас в клубе работают профессионалы, которые готовы дать адекватный ответ на любой вызов. Но мы надеемся, что у нас со СКА основная битва будет на ледовой площадке. Конечно, мы будем обращать внимание на то, что происходит вокруг да около. Но акцентироваться будем на льду, — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.