Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Динамо»: в серии со СКА у нас будет много поклонников

Капитан «Динамо»: в серии со СКА у нас будет много поклонников
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ со СКА.

— Сегодня появилась новость, что ваш соперник по серии первого раунда подготовил девиз к старту плей-офф. А у вас есть девиз?
— Нет. У нас есть исторический девиз: «Сила — в движении». Вот и всё.

— Какой настрой в преддверии старта плей-офф?
— Мы в предвкушении. Будет интересная серия. Думаю, что у нас будет много поклонников в этой серии (улыбается).

— Вы могли выбирать соперника по плей-офф.
— Мы просто выходили провести игру, не думая про это.

— В прессе ведётся так много разговоров относительно того, что для Никиты Гусева, Даниила Пыленкова и лично для тебя это должна быть особая серия, учитывая ваш бэкграунд отношений со СКА. Так ли это, или скажете, что в плей-офф это не важно?
— Мы уже два года с ними играем. Но понятно, если я сейчас вам скажу, что для меня это будет рядовая серия, то я совру. Да, я там играл. Конечно, теперь мне хочется добиться результата здесь. Поэтому есть такой момент, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» ответил, готов ли клуб к ведению информационной войны в серии со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android