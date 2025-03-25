Капитан «Динамо»: в серии со СКА у нас будет много поклонников

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов поделился ожиданиями от серии плей-офф КХЛ со СКА.

— Сегодня появилась новость, что ваш соперник по серии первого раунда подготовил девиз к старту плей-офф. А у вас есть девиз?

— Нет. У нас есть исторический девиз: «Сила — в движении». Вот и всё.

— Какой настрой в преддверии старта плей-офф?

— Мы в предвкушении. Будет интересная серия. Думаю, что у нас будет много поклонников в этой серии (улыбается).

— Вы могли выбирать соперника по плей-офф.

— Мы просто выходили провести игру, не думая про это.

— В прессе ведётся так много разговоров относительно того, что для Никиты Гусева, Даниила Пыленкова и лично для тебя это должна быть особая серия, учитывая ваш бэкграунд отношений со СКА. Так ли это, или скажете, что в плей-офф это не важно?

— Мы уже два года с ними играем. Но понятно, если я сейчас вам скажу, что для меня это будет рядовая серия, то я совру. Да, я там играл. Конечно, теперь мне хочется добиться результата здесь. Поэтому есть такой момент, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.