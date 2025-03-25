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Ожиганов — о ситуации с дисциплиной: если честно, иногда «Динамо» берёт дурнина

Ожиганов — о ситуации с дисциплиной: если честно, иногда «Динамо» берёт дурнина
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов рассказал о работе над дисциплиной в стане бело-голубых.

— В регулярном чемпионате вы выиграли у СКА пять матчей из шести. Это помогает?
— На это глупо оглядываться. Если мне память не изменяет, то в прошлом году мы выиграли у «Трактора» два матча в регулярном чемпионате. В плей-офф сгорели 0-4. Поэтому какой смысл на это смотреть?

— Как работаете над дисциплиной, потому что это может стать ключевым фактором в серии?
— Если честно, иногда нас берёт дурнина. В последних играх мы начудили несколько раз. Но в целом в сравнении с началом сезона, мне кажется, что мы добились огромного прогресса, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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