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Капитан «Динамо» высказался на тему пребывания капитана СКА в списке травмированных КХЛ

Капитан «Динамо» высказался на тему пребывания капитана СКА в списке травмированных КХЛ
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался на тему пребывания капитана СКА Александра Никишина в списке травмированных КХЛ.

— Фактор присутствия или отсутствия находящегося сейчас в списке травмированных капитана СКА Александра Никишина в серии будет влиять?
— Он сильный защитник. Я вроде уже говорил в интервью, что, по моему мнению, это сильнейший защитник в лиге. Если он будет играть, то для них это хорошо. Если его не будет, для них хуже. А для нас разницы нет. Мы концентрируемся на своей игре.

— У вас же восстановился Владислав Подъяпольский.
— Да вы же видели, что он сегодня работал на тренировке, делал все упражнения на полную. Конечно, это здорово, когда у тебя весь состав будет в сборе, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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