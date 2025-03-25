Капитан «Динамо» высказался на тему пребывания капитана СКА в списке травмированных КХЛ

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался на тему пребывания капитана СКА Александра Никишина в списке травмированных КХЛ.

— Фактор присутствия или отсутствия находящегося сейчас в списке травмированных капитана СКА Александра Никишина в серии будет влиять?

— Он сильный защитник. Я вроде уже говорил в интервью, что, по моему мнению, это сильнейший защитник в лиге. Если он будет играть, то для них это хорошо. Если его не будет, для них хуже. А для нас разницы нет. Мы концентрируемся на своей игре.

— У вас же восстановился Владислав Подъяпольский.

— Да вы же видели, что он сегодня работал на тренировке, делал все упражнения на полную. Конечно, это здорово, когда у тебя весь состав будет в сборе, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.