Ожиганов: в этом году у нас такие судьи, что к ним на кривой козе не подъедешь

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о разговорах с судьями во время нынешнего сезона в КХЛ.

— Были ли у вас разговоры с судьями относительно допуска в плей-офф?

— Да нет. В этом году у нас такие судьи, что к ним на кривой козе не подъедешь. Поэтому с ними сложно говорить. А ещё они теперь с этими регистраторами бегают. Разговаривать с ними вообще не хочется.

— В матче с «Локомотивом» Максим Комтуа получил один из самых больших штрафов в нынешнем сезоне КХЛ. Поговорили с ним?

— Мы просто между собой поговорили.

— Сам Максим в этой серии может стать очень важным игроком.

— Вы же видели в ходе сезона, что он может сделать всё — и в обороне отработать, и спереди сыграть, и начудить, и привезти, и создать. Может всё.

— Если только в ворота не встанет.

— Вот мне кажется, что только это он и не сделает, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.