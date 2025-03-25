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Ожиганов: в этом году у нас такие судьи, что к ним на кривой козе не подъедешь

Ожиганов: в этом году у нас такие судьи, что к ним на кривой козе не подъедешь
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Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о разговорах с судьями во время нынешнего сезона в КХЛ.

— Были ли у вас разговоры с судьями относительно допуска в плей-офф?
— Да нет. В этом году у нас такие судьи, что к ним на кривой козе не подъедешь. Поэтому с ними сложно говорить. А ещё они теперь с этими регистраторами бегают. Разговаривать с ними вообще не хочется.

— В матче с «Локомотивом» Максим Комтуа получил один из самых больших штрафов в нынешнем сезоне КХЛ. Поговорили с ним?
— Мы просто между собой поговорили.

— Сам Максим в этой серии может стать очень важным игроком.
— Вы же видели в ходе сезона, что он может сделать всё — и в обороне отработать, и спереди сыграть, и начудить, и привезти, и создать. Может всё.

— Если только в ворота не встанет.
— Вот мне кажется, что только это он и не сделает, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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