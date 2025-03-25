Игорь Ожиганов высказался о седьмом месте СКА в Западной конференции по итогам регулярки

Капитан московского «Динамо» защитник Игорь Ожиганов высказался о седьмом месте СКА в Западной конференции по итогам регулярки КХЛ. Команды сыграют между собой в первом раунде плей-офф КХЛ.

— Можно ли говорить, что про СКА вам всё понятно?

— Да. В целом рисунок понятен.

— Удивлены их седьмому месту в регулярке?

— Вы турнирную таблицу смотрели? Там всё в одно очко.

— Вас разделило всего семь очков.

— Вот да. О нас говорят, что мы суперклассная команда, а нас разделило всего семь очков, — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» на Западе заняло второе место по итогам регулярки, СКА — седьмое. Матчи серии состоятся 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля.

* если потребуется.