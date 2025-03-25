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Пыленков: не видел информации по Никишину. Может, это прикормка специально для вас

Пыленков: не видел информации по Никишину. Может, это прикормка специально для вас
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Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков поделился ожиданиями от серии Кубка Гагарина со СКА и высказался о защитнике армейского клуба Александре Никишине, который находится в списке травмированных.

«В принципе нам было без разницы, на кого попадать в плей-офф. Мы готовились к любому сопернику. Питер — значит, Питер. Лично мне в первую очередь будет приятно сыграть против СКА. Хочется победить эту команду и выйти в следующий раунд.

Тренерский штаб решит, кто из защитников будет играть в бригадах большинства. Я показал свою игру в первой спецбригаде. Считаю, что сыграл неплохо. Но, повторюсь, для меня самое главное, чтобы команда побеждала и выигрывала.

Без разницы, где ты начинаешь серию плей-офф — дома или на выезде. Всегда хочется побеждать. Мы выходим и играем ради своих болельщиков и близких.

Я не видел информации по Никишину. Может, это какая-то прикормка специально для вас. Выйдет он или нет на первый матч — посмотрим. Если выйдет, то будем что-то предпринимать против него», — передаёт слова Пыленкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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