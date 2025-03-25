Стала известна причина смерти Андрея Мартемьянова

Причиной смерти бывшего тренера клубов Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист», «Амур» и «Сибирь» Андрея Мартемьянова стал инсульт, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник. Специалист скончался, не дожив пяти дней до своего 62-го дня рождения.

Карьеру главного тренера в КХЛ Андрей Мартемьянов начал в сезоне-2011/2012 в «Автомобилисте». Лучшим достижением в Кубке Гагарина стал сезон-2018/2019, где уральский клуб вышел в 1/4 финала.

Как игрок Андрей Мартемьянов становился чемпионом Европы среди юниоров (1981), чемпионом мира среди молодёжных команд (1983) и чемпионом зимней Универсиады (1989).

Последним местом работы Мартемьянова был хабаровский «Амур», который специалист покинул 28 октября 2024 года.