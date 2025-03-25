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Комтуа – о СКА: обычно такие команды не заканчивают регулярный чемпионат на седьмом месте

Комтуа – о СКА: обычно такие команды не заканчивают регулярный чемпионат на седьмом месте
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался о серии первого раунда плей-офф КХЛ со СКА.

«Мы чувствуем себя хорошо и довольны тем, как провели регулярный чемпионат. Сейчас новый вызов, мы знаем нашу цель.

СКА – это очень хорошая команда, все игры в регулярном чемпионате были примерно равными. Обычно такого типа команды не заканчивают регулярный чемпионат на седьмом месте. Мы готовы к тому, что будет очень тяжёлая борьба.

Нам нужно концентрироваться на себе и постараться захватить инициативу в серии тем более, что мы начнём ее дома. Нам надо извлечь из этого выгоду и хорошо начать серию. СКА – опасная команда, она играет она играет в североамериканском стиле, плюс там есть талантливые игроки. Нам надо быть очень аккуратными в обороне и постараться сделать максимум в нападении», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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