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Канадский форвард «Динамо» высказался об игре с Никишиным и Кузнецовым в плей-офф КХЛ

Канадский форвард «Динамо» высказался об игре с Никишиным и Кузнецовым в плей-офф КХЛ
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Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа высказался об игре с хоккеистами СКА Александром Никишиным и Евгением Кузнецовым в плей-офф КХЛ.

«Я уверен, что Никишин будет в их составе. Это плей-офф, тут многие играют с болячками. Нас ждёт хорошая серия, и никогда не хочется желать, чтобы кто-то выбывал из-за травмы. Никишин — капитан, лидер и большая часть их команды.

Я не говорил партнёрам много про Кузнецова. Мы и так все знаем, какой это игрок. Он один из лучших в лиге, он очень опасен в нападении и может перевернуть ход серии. Нам надо быть очень внимательными, когда он будет выходить на лёд. Но самое главное — концентрироваться на своей игре, мы заняли второе место в регулярном чемпионате по многим причинам», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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