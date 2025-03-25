Министр спорта РФ Дегтярёв выразил соболезнования в связи со смертью Мартемьянова

Министр спорта России Михаил Дегтярёв выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера клубов КХЛ Андрея Мартемьянова.

«Сегодня от нас ушёл тренер Андрей Алексеевич Мартемьянов.

Будучи губернатором Хабаровского края, я пригласил Андрея Алексеевича стать наставником для нашей хоккейной команды. В мае 2023 года он возглавил «Амур». К тому времени Андрей Мартемьянов уже работал в хабаровском клубе с 2016 по 2018 годы. Опыт был самый положительный.

В сезоне-2023/2024 стояла задача выйти и пошуметь в плей-офф. И тогда нам это удалось! Мы очень радовались, что именно в Хабаровске Андрей Алексеевич крестился.

Его уход — невосполнимая потеря для отечественного хоккея. Мои самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам. Упокой, Господи, его душу! Даруй ему Царствие Небесное!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.