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Министр спорта РФ Дегтярёв выразил соболезнования в связи со смертью Мартемьянова

Министр спорта РФ Дегтярёв выразил соболезнования в связи со смертью Мартемьянова
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера клубов КХЛ Андрея Мартемьянова.

«Сегодня от нас ушёл тренер Андрей Алексеевич Мартемьянов.

Будучи губернатором Хабаровского края, я пригласил Андрея Алексеевича стать наставником для нашей хоккейной команды. В мае 2023 года он возглавил «Амур». К тому времени Андрей Мартемьянов уже работал в хабаровском клубе с 2016 по 2018 годы. Опыт был самый положительный.

В сезоне-2023/2024 стояла задача выйти и пошуметь в плей-офф. И тогда нам это удалось! Мы очень радовались, что именно в Хабаровске Андрей Алексеевич крестился.

Его уход — невосполнимая потеря для отечественного хоккея. Мои самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам. Упокой, Господи, его душу! Даруй ему Царствие Небесное!» — написал Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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