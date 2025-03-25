Комтуа: всегда играю в одном стиле, но в плей-офф командный успех выходит на первый план

Нападающий московского «Динамо» Макс Комтуа рассказал о своём стиле игры и заявил, что командный успех в плей-офф важнее личных показателей.

«Дисциплина всегда очень важна в плей-офф. Мы говорили не только о дисциплине в плане удалений, но и об игровой дисциплине, о структуре игры. В плей-офф всё всегда более важно.

Судьи уделяют больше внимания североамериканцам? Думаю, что я не один, кто сказал об этом. Если игроки других команд захотят пойти на меня, то могут это сделать — я готов держать удар. Всегда играю в одном стиле, но в плей-офф командный успех всегда выходит на первый план.

В конце регулярки мы долго играли за Подъяпольского. Возможно, он лучший вратарь в лиге. Его возвращение — большое подспорье для нас. Ему пришлось бороться с травмой, мы рады, что он вернулся, и знаем, что он может сделать разницу в плей-офф», — передаёт слова Комтуа корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.