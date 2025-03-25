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Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи со смертью Андрея Мартемьянова

Федерация хоккея России выразила соболезнования в связи со смертью Андрея Мартемьянова
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Федерация хоккея России (ФХР) в своём телеграм-канале выразила соболезнования в связи со смертью Андрея Мартемьянова.

«25 марта на 62-м году жизни скончался Андрей Мартемьянов — известный тренер, возглавлявший в Континентальной хоккейной лиге «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» и регулярно выводивший эти команды в плей-офф Кубка Гагарина.

Карьеру игрока Мартемьянов начал в 1981 году в родном «Автомобилисте», также выступал за ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и ЦСК ВВС, играл в Словении и Германии.

В составе сборной страны становился победителем юниорского чемпионата Европы (1981), молодёжного чемпионата мира (1983), Всемирной Универсиады (1989) и Приза «Известий» (1992).

Федерация хоккея России скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным, друзьям и близким Андрея Алексеевича», — сказано в сообщении ФХР.

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