Кожевников назвал две пары в Кубке Гагарина — 2025 с очевидным фаворитом

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ, назвав две пары в Кубке Гагарина — 2025 с очевидным фаворитом.

«Не хочу гадать, кто сможет пройти дальше, а кто вылетит. Команды все одинаковые, шансы равны. Разве что в паре «Адмирала» и «Трактора» очевиден фаворит — Челябинск. И «Локомотив» сильнее «Торпедо», хотя Ларионов целенаправленно готовился к этому противостоянию. Конечно, наибольший интерес вызывает «Спартак». В прошлом году тоже была «Северсталь», и её прошли достаточно легко. Но тогда и команда была посильнее. А как сейчас сложится, предсказать тяжело. Это хоккей! Вот начнут вратари «пускать» — и чем в итоге всё закончится?» — цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».