Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мартемьянова

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мартемьянова.

«Наши соболезнования родным и близким Андрея Мартемьянова», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Карьеру главного тренера в КХЛ Андрей Мартемьянов начал в сезоне-2011/2012 в «Автомобилисте». Лучшим достижением в Кубке Гагарина стал сезон-2018/2019, где уральский клуб вышел в 1/4 финала.

Как игрок Андрей Мартемьянов становился чемпионом Европы среди юниоров (1981), чемпионом мира среди молодёжных команд (1983) и чемпионом зимней Универсиады (1989).

Последним местом работы Мартемьянова был хабаровский «Амур», который специалист покинул 28 октября 2024 года.